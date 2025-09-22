Gaza migliaia studenti al corteo a Napoli | ferme 2 funicolari

Tempo di lettura: < 1 minuto Migliaia di studenti di varie scuole di Napoli si stanno concentrando in piazza Mancini diretto a piazza Municipio per il corteo per Gaza, che partirà a breve. Nel pomeriggio, inoltre, un altro corteo di sindacati, movimenti e studenti è previsto nei pressi dell’ex base Nato di Bagnoli, non lontano dalla scuola dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurerà l’anno scolastico. Si fanno intanto sentire le ripercussioni dello sciopero. Al momento è attivo il servizio della linea 1 e 6 della metropolitana e la funicolare di Mergellina, mentre risulta sospeso il servizio per le funicolari Centrale e Chiaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

