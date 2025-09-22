Gaza merita unità non propaganda La riflessione di Bonanni
Si è scioperato su Gaza. Un tema che lacera le coscienze, perché riguarda non solo il destino di un popolo ma anche la misura della nostra umanità. Quando la politica internazionale degenera in calcoli di potenza e i civili vengono trattati peggio degli animali, la protesta non è solo legittima: diventa doverosa. Serve equilibrio, serve capacità di analisi, servono luoghi di confronto. Eppure, in Italia, più che spazi di approfondimento abbiamo palchi di propaganda. Così, mentre la politica si divide in fazioni, anche il sindacato finisce intrappolato negli stessi meccanismi. Non parliamo di un sindacato, ma di tanti sindacati, spesso in ordine sparso, divisi da estremismi e da vecchie appartenenze ideologiche. 🔗 Leggi su Formiche.net
