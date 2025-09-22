Gaza M5S | noi con chi è sceso in piazza

18.20 "Il Movimento 5 Stelle è al fianco di chi oggi ha scioperato ed è sceso in piazza" per Gaza. "Una marea umana che ha dato un chiaro segnale a questo governo: basta giri di parole, l'Italia si schieri contro il genocidio". Così il M5S in una nota. "Condanniamo i gesti violenti di qualche facinoroso, ma riteniamo non debbano oscurare le ragioni di una mobilitazione enorme, pacifica, che ha restito il pensiero di un Paese che non vuole rimanere in silenzio". "Il governo ascolti le ragioni delle piazze". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Da sud a nord d’Italia il Partito Democratico è sceso in piazza oggi a fianco della Cgil per fermare i crimini di #Netanyahu a #Gaza e in #Cisgiordania. 1/2 Posti di @pdnetwork - X Vai su X

