Gaza lettera di Hamas a Trump | Metà ostaggi per una tregua di 60 giorni

Iltempo.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas ha scritto una lettera al presidente degli Stati Uniti Donald Trump chiedendogli di garantire una tregua di 60 giorni nella Striscia di Gaza in cambio del rilascio di metà degli ostaggi detenuti. Lo riporta Fox News, citando un alto funzionario dell'amministrazione Trump e una fonte coinvolta nei negoziati. Secondo quanto riportato, la lettera è attualmente trattenuta dal Qatar e verrà consegnata a Trump nel corso della settimana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

gaza lettera di hamas a trump met224 ostaggi per una tregua di 60 giorni

© Iltempo.it - Gaza, lettera di Hamas a Trump: "Metà ostaggi per una tregua di 60 giorni"

In questa notizia si parla di: gaza - lettera

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Gaza, scontro all’Unibo. La lettera di Faldini : "Sbagliato limitare i rapporti con Israele"

La lettera del medico padovano al vicepremier Tajani: «Cinque palestinesi feriti da salvare a Gaza»

Media: Hamas scrive a Trump, tregua a Gaza in cambio di metà degli ostaggi. Cei sulla guerra: Sofferenza ingiustificabile; Hamas scrive a Trump: Tregua di 60 giorni in cambio della liberazione della metà degli ostaggi; Hamas scrive una lettera a Trump. «Chiedono una pausa di 60 giorni in cambio del rilascio di metà degli ostaggi». E pubblicano il video di Alon Ohel.

gaza lettera hamas trumpGaza, lettera di Hamas a Trump: "Metà ostaggi per una tregua di 60 giorni" - Hamas ha scritto una lettera al presidente degli Stati Uniti Donald Trump chiedendogli di garantire una tregua di 60 giorni nella Striscia di Gaza in ... Lo riporta iltempo.it

gaza lettera hamas trumpMedia: “Hamas scrive a Trump, tregua a Gaza in cambio di metà degli ostaggi”. Cei sulla guerra: “Sofferenza ingiustificabile” - Il gruppo che governa la Striscia, scrive Fox News, ha inviato una lettera al presidente Usa con questa proposta. Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Lettera Hamas Trump