Gaza lettera di Hamas a Trump | Metà ostaggi per una tregua di 60 giorni
Hamas ha scritto una lettera al presidente degli Stati Uniti Donald Trump chiedendogli di garantire una tregua di 60 giorni nella Striscia di Gaza in cambio del rilascio di metà degli ostaggi detenuti. Lo riporta Fox News, citando un alto funzionario dell'amministrazione Trump e una fonte coinvolta nei negoziati. Secondo quanto riportato, la lettera è attualmente trattenuta dal Qatar e verrà consegnata a Trump nel corso della settimana. 🔗 Leggi su Iltempo.it
