Gaza le notizie in diretta del 22 settembre – Macron | Riconoscere stato Palestina unica soluzione politica 18 morti in raid Israele dall’alba nella Striscia

Prosegue la guerra a Gaza, all’indomani del riconoscimento formale dello Stato di Palestina da parte di Regno Unito, Canada e Australia. In attesa dell’Assemblea Generale dell’Onu, ci si attende che faccia lo stesso la Francia di Emmanuel Macron. Proseguono intanto i bombardamenti israeliani sulla Striscia: 18 persone sono morte nei raid dall’alba di oggi. Continua il viaggio verso Gaza la Global Sumud Flotilla ma la segretaria del Pd, Elly Schlein, denuncia nuovi sorvoli di droni sopra le barche degli attivisti. Segui tutte le notizie in diretta. Guerra a Gaza, le notizie live del 22 settembre Inizio diretta: 220925 07:00 Fine diretta: 220925 23:30 12:47 220925 Merz: "Germania deve restare un rifugio sicuro per gli ebrei" In occasione del Rosh Hashanah, il Capodanno ebraico, il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha ribadito che la Germania dovrebbe essere un “rifugio sicuro” per gli ebrei. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, le notizie in diretta del 22 settembre – Macron: “Riconoscere stato Palestina unica soluzione politica”. 18 morti in raid Israele dall’alba nella Striscia

gaza - notizie

