Gaza | il portuale Rudino Genova città antifascista non ha paura di Trump Meloni o Salvini
In migliaia hanno preso parte oggi alla mobilitazione per la Palestina e la Global Sumud Flottilla a Genova. In mattinata i manifestanti hanno bloccato i varchi portuali di via Albertazzi e San Benigno, paralizzando per alcune ore l’accesso alle aree operative. L’iniziativa, promossa dai. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: gaza - portuale
22 settembre 2025: sciopero generale indetto da USB contro il genocidio in Palestina. Presidio a Civitavecchia: lunedì 22 settembre, ore 09.30, davanti la sede dell’Autorità Portuale. A Gaza e in tutta la Palestina, Israele sta provocando crimini orrendi: cent - facebook.com Vai su Facebook
Come si prepara una nave che va in missione a Gaza? Ce l’ha spiegato José Nivoi, portuale e sindacalista, attivista del Calp e membro dell’equipaggio salpato da Genova e diretto in Palestina - X Vai su X
Gaza: il portuale Rudino, Genova città antifascista, non ha paura di Trump, Meloni o Salvini; In piazza per Gaza, Staccioli (Usb): Portuali di Genova presi ad esempio in tutto il mondo; Manifestazione per Gaza, a Genova folla in strada e porto bloccato.
In piazza per Gaza, Staccioli (Usb): "Portuali di Genova presi ad esempio in tutto il mondo" - La rivelazione del portavoce di Usb nazionale Staccioli alle manifestazioni e al blocco del varco di Albertazzi per sostenere la flottiglia: "Se blocchiamo tutti i porti possiamo contribuire alla pace ... Scrive primocanale.it
Genova, il porto si ferma per Gaza: cortei, blocchi e proposta Usb di embargo alle merci dirette in Israele - Rudino (Calp): "Questa mobilitazione ricorda lo spirito del 30 giugno. Come scrive telenord.it