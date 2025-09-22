Pesaro, 22 settembre 2025 – Un fazzoletto bianco per la Palestina. E’ il gesto simbolico che la maggioranza in Consiglio Comunale di Pesaro ha deciso di compiere, oggi, per esprimere la sua ferma condanna a quanto ormai da troppo tempo avviene nella striscia di Gaza, e il sostegno alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. Nel giorno in cui lo sciopero generale indetto dalle sigle sindacali di base rischia di fermare l’Italia, i consiglieri di Pesaro hanno deciso di portare la questione palestinese nel più istituzionale dei luoghi: il Consiglio comunale. “Con angoscia e profonda preoccupazione – è scritto in una nota a firma del Partito democratico – per quanto sta accadendo in Palestina, il gruppo consiliare del Pd e la maggioranza tutta esprimono una ferma condanna verso i crimini di guerra e contro l’umanità commessi dal governo israeliano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gaza, il gesto dei consiglieri comunali di Pesaro. “Un fazzoletto bianco per il popolo palestinese”