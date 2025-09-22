Gaza il bimbo scalzo e in lacrime che cammina con la sorella in spalla in mezzo alla devastazione | il VIDEO simbolo dell' esodo forzato dei palestinesi

Un bimbo che, in lacrime, cammina solo, scalzo portando sulle spalle la sorellina nel tentativo di salvare entrambi. La direzione è il sud di Gaza, ma non vi è certezza. Il video di Ahmed Younis "che cattura la sofferenza di bambini innocenti sotto gli orrori della guerra" Corre a piedi nudi,.

In questa notizia si parla di: gaza - bimbo

