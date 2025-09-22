Gaza Hamas si rivolge direttamente a Trump | proposti 60 giorni di tregua per il rilascio di metà degli ostaggi

Lanotiziagiornale.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas vuole la tregua e per farlo prova a rivolgersi direttamente al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Hamas ha infatti scritto una lettera a Trump chiedendogli di garantire una tregua di 60 giorni a Gaza in cambio del rilascio di metà degli ostaggi attualmente prigionieri del gruppo terroristico. La notizia è stata riportata da Fox News, che cita un alto funzionario dell’amministrazione statunitense, oltre che una fonte coinvolta nei negoziati. La lettera ora sarebbe nelle mani del Qatar che dovrebbe consegnarla alla Casa Bianca durante questa settimana. La proposta di Hamas a Trump: tregua di 60 giorni per il rilascio di metà degli ostaggi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

