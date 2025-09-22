Gaza Hamas si rivolge direttamente a Trump | proposti 60 giorni di tregua per il rilascio di metà degli ostaggi
Hamas vuole la tregua e per farlo prova a rivolgersi direttamente al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Hamas ha infatti scritto una lettera a Trump chiedendogli di garantire una tregua di 60 giorni a Gaza in cambio del rilascio di metà degli ostaggi attualmente prigionieri del gruppo terroristico. La notizia è stata riportata da Fox News, che cita un alto funzionario dell’amministrazione statunitense, oltre che una fonte coinvolta nei negoziati. La lettera ora sarebbe nelle mani del Qatar che dovrebbe consegnarla alla Casa Bianca durante questa settimana. La proposta di Hamas a Trump: tregua di 60 giorni per il rilascio di metà degli ostaggi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Guerra Israele - Hamas, le notizie del 22 settembre | Al via Assemblea Onu per il riconoscimento della Palestina. Bombardamenti all'alba su Gaza City - All'alba di oggi si registra un attacco dell'aviazione israeliana su Gaza, presi di mira in particolare i quartieri settentrionali di Gaza City ma è stato colpito anche l'ospedale di al Quds in zona ... Lo riporta tg.la7.it
Israele-Hamas, l’Idf entra a Gaza: “Potente attacco alla City nella notte”. L’Onu: “È genocidio” - L’Idf ha lanciato un pesantissimo attacco terrestre nella Striscia con carri armati, caccia e droni. Segnala fanpage.it