Gaza Hamas scrive una lettera a Trump | Libereremo metà ostaggi per la tregua

Netanyahu ha anche criticato la decisione di alcune Nazioni di riconoscere lo Stato di Palestina, sostenendo che si tratta solo di "dichiarazioni vuote" che "ignorano la realtà e le forze sinistre della nostra regione". Una posizione condivisa anche dall'ambasciatore di Israele all'Onu, Danny Danon. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"

Trump: «Gaza, da Israele ok a tregua di 60 giorni. Hamas accetti, altrimenti la situazione peggiorerà»

Media: "Israele ha lanciato una bomba illegale su Gaza" | Netanyahu: "Per Hamas è finita, libereremo gli ostaggi"

Media: Hamas scrive a Trump, tregua a Gaza in cambio di metà degli ostaggi. Cei sulla guerra: Sofferenza ingiustificabile; Hamas scrive una lettera a Trump. «Chiedono una pausa di 60 giorni in cambio del rilascio di metà degli ostaggi». E pubblicano il video di Alon Ohel; Hamas scrive a Trump: Tregua di 60 giorni in cambio della liberazione della metà degli ostaggi.

gaza hamas scrive letteraHamas scrive a Trump: «Tregua di 60 giorni in cambio del rilascio di metà degli ostaggi» - Secondo quanto riportato da Fox News Hamas avrebbe scritto a Trump chiedendo una tregua di 60 giorni a Gaza in cambio del rilascio di metà degli ostaggi. Lo riporta lettera43.it

gaza hamas scrive letteraHamas scrive a Trump, garantisca una tregua a Gaza in cambio del rilascio di metà ostaggi - Hamas ha scritto una lettera al presidente Usa Donald Trump chiedendogli di garantire una tregua di 60 giorni a Gaza in cambio del rilascio di metà degli ostaggi detenuti: lo riporta Fox News, citando ... Da ansa.it

