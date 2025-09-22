Gaza Hamas scrive una lettera a Trump | Libereremo metà ostaggi per la tregua
Netanyahu ha anche criticato la decisione di alcune Nazioni di riconoscere lo Stato di Palestina, sostenendo che si tratta solo di "dichiarazioni vuote" che "ignorano la realtà e le forze sinistre della nostra regione". Una posizione condivisa anche dall'ambasciatore di Israele all'Onu, Danny Danon. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: gaza - hamas
Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"
Trump: «Gaza, da Israele ok a tregua di 60 giorni. Hamas accetti, altrimenti la situazione peggiorerà»
Media: "Israele ha lanciato una bomba illegale su Gaza" | Netanyahu: "Per Hamas è finita, libereremo gli ostaggi"
Calenzano, Firenze. Un deltaplano viene accolto dagli applausi durante la manifestazione per fermare la guerra a Gaza. Il 7 ottobre 2023 Hamas usò anche i deltaplani per raggiungere il confine con Israele e sferrare l’attacco che portò al massacro di 1200 p - X Vai su X
GAZA: "HAMAS HA MOSTRATO CHE VUOLE SFRUTTARE IL POPOLO E PROLUNGARE LA GUERRA" Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), il generale di brigata Effie Defrin, ha dichiarato che Hamas «ha mostrato al mondo la sua vera strategia: - facebook.com Vai su Facebook
Media: Hamas scrive a Trump, tregua a Gaza in cambio di metà degli ostaggi. Cei sulla guerra: Sofferenza ingiustificabile; Hamas scrive una lettera a Trump. «Chiedono una pausa di 60 giorni in cambio del rilascio di metà degli ostaggi». E pubblicano il video di Alon Ohel; Hamas scrive a Trump: Tregua di 60 giorni in cambio della liberazione della metà degli ostaggi.
Hamas scrive a Trump: «Tregua di 60 giorni in cambio del rilascio di metà degli ostaggi» - Secondo quanto riportato da Fox News Hamas avrebbe scritto a Trump chiedendo una tregua di 60 giorni a Gaza in cambio del rilascio di metà degli ostaggi. Lo riporta lettera43.it
Hamas scrive a Trump, garantisca una tregua a Gaza in cambio del rilascio di metà ostaggi - Hamas ha scritto una lettera al presidente Usa Donald Trump chiedendogli di garantire una tregua di 60 giorni a Gaza in cambio del rilascio di metà degli ostaggi detenuti: lo riporta Fox News, citando ... Da ansa.it