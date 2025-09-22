Gaza guerriglia urbana davanti alla Stazione Centrale di Milano | Disordini anche a Roma Bologna Torino e Marghera

Tgcom24.mediaset.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si mobilitano le grandi città italiane. Tra gli slogan la frase: "Bloccheremo tutto, stop al genocidio". A Napoli bruciate foto di Meloni e Netanyahu. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza guerriglia urbana davanti alla stazione centrale di milano disordini anche a roma bologna torino e marghera

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, guerriglia urbana davanti alla Stazione Centrale di Milano | Disordini anche a Roma, Bologna, Torino e Marghera

In questa notizia si parla di: gaza - guerriglia

Scontri tra manifestanti e polizia ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, autostrada bloccata a Bologna

Cortei Gaza, guerriglia a Milano: manifestanti tentano irruzione in stazione, scontri con la polizia. Lancio pietre, cariche e lacrimogeni

Guerriglia a Milano durante il corteo pro Gaza. I manifestanti entrano in stazione. Cariche, fumogeni, lanci di pietre, vetri rotti 

Cortei Gaza, guerriglia a Milano: manifestanti tentano irruzione in stazione, scontri con la polizia. Lancio pietre, cariche e lacrimogeni; Manifestazione a Milano per Gaza, scontri con la polizia alla stazione Centrale: turisti in fuga; Guerriglia urbana a Milano: Stazione Centrale è un campo di battaglia. Reparti anti-sommossa in azione.

Gaza, guerriglia urbana davanti alla Stazione Centrale di Milano | Disordini anche a Roma, Bologna, Torino e Marghera - Decine di migliaia di manifestanti in piazza in tutta Italia per lo sciopero generale a sostegno della popolazione di Gaza, proclamato dalle sigle sindacali di base. Segnala msn.com

gaza guerriglia urbana davantiGuerriglia urbana a Milano: Stazione Centrale è un campo di battaglia. Reparti anti-sommossa in azione - Scontri violentissimi in Piazza delle Carrozze: fitto lancio di oggetti contro la polizia che spa ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Guerriglia Urbana Davanti