Gaza bambino di 9 anni Rateb Abu Qleiq con gamba costruita con tubo di plastica coltello da tavola e spago dopo aver perso arto in un raid - VIDEO

Nelle immagini Rateb racconta con voce ferma la sua storia: "Ho detto a mio fratello di prendere un tubo, così posso giocarci a calcio", spiega. Con un incredibile spirito di resilienza, il bambino mostra come è riuscito a legare un tubo dell’acqua a ciò che resta della gamba, riuscendo così a calci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, bambino di 9 anni Rateb Abu Qleiq con gamba costruita con tubo di plastica, coltello da tavola e spago dopo aver perso arto in un raid - VIDEO

