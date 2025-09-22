Gaza Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno | Impossibile restare indifferenti
"Come ha detto bene anche il cardinale Pizzaballa, se chiudi gli occhi su ciò che accade perdi l'umanità", dice Clerici. 🔗 Leggi su Golssip.it
In questa notizia si parla di: gaza - antonella
Antonella Clerici: “Non si può restare indifferenti davanti a ciò che sta accadendo a Gaza” | VIDEO
Antonella Clerici si espone su Gaza: duro sfogo in diretta TV
Antonella Clerici, lo sfogo in diretta tv: "A Gaza è un massacro. Rimanere inerti significa non avere umanità"
“È impossibile restare indifferenti davanti a ciò che sta succedendo a Gaza. Se chiudi gli occhi su ciò che accade perdi l’umanità, obiettivamente è un massacro. Qualunque sia la motivazione, deve finire” - Antonella Clerici a #ÈSempreMezzogiorno - X Vai su X
di Antonella Napoli L’orribile affermazione del ministro della Difesa israeliano Israel Katz, felice di annunciare con un tweet su X che “Gaza sta bruciando”, non è soltanto una provocazione insensata, ma la rivendicazione oscena della scelta di sprofondare l’u - facebook.com Vai su Facebook