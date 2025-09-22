Gaza Antonella Clerici a È Sempre Mezzogiorno | È impossibile restare indifferenti è un massacro che deve finire – Video

Antonella Clerici a È Sempre Mezzogiorno non si sottrae nell’accendere un faro durante la sua trasmissione televisiva su quanto sta accadendo a Gaza. La conduttrice, volto di punta della Rai, in modo particolare di Rai 1, durante la puntata odierna del suo seguitissimo programma dedicato alla cucina si è soffermata sulla questione che riguarda tutto il mondo: il massacro che sta avvenendo a Gaza. Antonella Clerici su Gaza a È Sempre Mezzogiorno: “È un massacro che deve finire”. “È impossibile restare indifferenti davanti a ciò che sta succedendo a Gaza”. – Inizia così il discorso di Antonella Lerici a È Sempre Mezzogiorno, durante la puntata andata in onda oggi, lunedì 22 settembre 2025. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Gaza, Antonella Clerici a È Sempre Mezzogiorno: “È impossibile restare indifferenti, è un massacro che deve finire” – Video

di Antonella Napoli L’orribile affermazione del ministro della Difesa israeliano Israel Katz, felice di annunciare con un tweet su X che “Gaza sta bruciando”, non è soltanto una provocazione insensata, ma la rivendicazione oscena della scelta di sprofondare l’u - facebook.com Vai su Facebook

Migliaia di persone si sono mobilitate oggi in tutta Italia. Aderire allo #scioperogenerale indetto per #Gaza, un dovere. Essere in corteo con mia figlia un orgoglio grande. Vedere tanti ragazzi manifestare per la #pace, per il popolo palestinese, riempie il cuore - X Vai su X

