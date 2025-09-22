Gaza Antonella Clerici a È Sempre Mezzogiorno | È impossibile restare indifferenti è un massacro che deve finire – Video

22 set 2025

Antonella Clerici a È Sempre Mezzogiorno non si sottrae nell’accendere un faro durante la sua trasmissione televisiva su quanto sta accadendo a Gaza. La conduttrice, volto di punta della Rai, in modo particolare di Rai 1, durante la puntata odierna del suo seguitissimo programma dedicato alla cucina si è soffermata sulla questione che riguarda tutto il mondo: il massacro che sta avvenendo a Gaza. Antonella Clerici su Gaza a È Sempre Mezzogiorno: “È un massacro che deve finire”. “È impossibile restare indifferenti davanti a ciò che sta succedendo a Gaza”. – Inizia così il discorso di Antonella Lerici a È Sempre Mezzogiorno, durante la puntata andata in onda oggi, lunedì 22 settembre 2025. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

