Gaza Amnesty International accusa 15 multinazionali di alimentare genocidio palestinse | da Boeing a Palantir da Tripadvisor a Booking - il RAPPORTO

Ilgiornaleditalia.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scadenza Onu per la fine dell’occupazione è passata da un anno, ma nessuna pressione è stata efficace. Amnesty nomina 15 aziende che forniscono armi, tecnologie e profitti a Tel Aviv L'Ong Amnesty International ha denunciato in un nuovo rapporto 15 aziende multinazionali di alimentare da a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

