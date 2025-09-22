Gaza Amnesty International accusa 15 multinazionali di alimentare genocidio palestinse | da Boeing a Palantir da Tripadvisor a Booking - il RAPPORTO

La scadenza Onu per la fine dell’occupazione è passata da un anno, ma nessuna pressione è stata efficace. Amnesty nomina 15 aziende che forniscono armi, tecnologie e profitti a Tel Aviv L'Ong Amnesty International ha denunciato in un nuovo rapporto 15 aziende multinazionali di alimentare da a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Amnesty International accusa 15 multinazionali di alimentare genocidio palestinse: da Boeing a Palantir, da Tripadvisor a Booking - il RAPPORTO

«Fermate il piano di invasione di Gaza City»: gli appelli dall'Italia e Amnesty, la condanna dell'Egitto |L'offensiva in 5 mosse

Amnesty, Israele affama deliberatamente i palestinesi a Gaza

Iran: "Israele pianifica una pulizia etnica a Gaza" | Amnesty: "Nella Striscia deliberata campagna carestia di Tel Aviv"

Vi segnaliamo a #Candelo LA VOCE DI HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania Giovedì 25 settembre 2025, ore 21:00 Cinema Verdi, Via M. Pozzo 2, Candelo (Bi) Il Gruppo "Italia 47 - Biella" sarà presente con un punto info. #Gaza #Biella @amnesty @amnestyit - X Vai su X

UNA VOCE PER GAZA Due anni di dolore e silenzio non possono spegnere la speranza. Voci per la Libertà al MEI di Faenza per chiedere lo stop al genocidio nella Striscia di Gaza. Assieme ad Amnesty International ed EdicolAcustica lanceremo una - facebook.com Vai su Facebook

Amnesty International accusa Israele di usare la fame come arma a Gaza; È genocidio, un nuovo rapporto di Amnesty International accusa Israele su Gaza; La denuncia di Amnesty contro il governo di Netanyahu: a Gaza la popolazione viene affamata deliberatamente.

Gaza: Amnesty, “la politica economica globale favorisce il genocidio, l’occupazione e l’apartheid di Israele” - Con un rapporto diffuso oggi in occasione del primo anniversario della storica risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 18 settembre 2024, Amnesty international ha denunciato "il ru ... Secondo agensir.it

A Gaza «la politica economica globale favorisce il genocidio, l’occupazione e l’apartheid» - Amnesty International: Stati, istituzioni e aziende private stanno consapevolmente favorendo o traendo profitto da crimini internazionali. Si legge su romasette.it