Gaza al via la Conferenza Onu sulla soluzione a due Stati | Parigi e Riad presiedono l' assemblea | Israele | Dichiarazioni inutili e vuote

Netanyahu: "Combatteremo gli appelli per uno Stato palestinese". Gli Usa: "Il gesto degli alleati è puramente simbolico". In aumento l'attività aerea sulla Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, al via la Conferenza Onu sulla soluzione a due Stati: Parigi e Riad presiedono l'assemblea | Israele: "Dichiarazioni inutili e vuote"

In questa notizia si parla di: gaza - conferenza

Gaza, sul tavolo c’è la soluzione dei due Stati: Usa e Israele boicottano la conferenza Onu

Gli Usa contro la conferenza Onu sulla Palestina: "Uno show" | Gaza, Trump: "Il cessate il fuoco è possibile"

Venezia 82, la conferenza stampa di “Mother”: per la regista del biopic su Madre Teresa «lei ora sarebbe a Gaza, ad aiutare gli ultimi»

Meloni non tiene una conferenza stampa da ben 260 giorni, eppure è a #DomenicaIn a parlare di pastarelle. Il servizio pubblico piegato al ridicolo: dalla premier, mai una parola sul massacro in corso a Gaza o sui temi importanti per il Paese, come il caro vita, - X Vai su X

Durante la conferenza stampa nello Studio Ovale, una giornalista ha chiesto a Trump cosa pensasse del rapporto dell'Onu che ha dichiarato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Netanyahu: «Continueremo a combattere nella Striscia». Oggi assemblea Onu su riconoscimento Palestina; L'Assemblea Onu è il momento della verità per chi vuole lo Stato di Palestina; Gaza, al via la Conferenza Onu sulla soluzione a due Stati: Francia e Arabia Saudita presiedono l'assemblea.

Gaza, anche Francia e Belgio riconosceranno lo Stato di Palestina. Tajani: "Nostro sì solo quando sarà libero da Hamas" - "Riconoscere oggi lo Stato palestinese è l'unico modo per fornire una soluzione politica a una situazione che deve cessare", ha detto Macron ... Da affaritaliani.it

Gaza, al via assemblea Onu: sul tavolo riconoscimento Palestina. Flotilla: «Ci seguono droni non identificati» - Si apre oggi a New York, l’80esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, Unga80, con la guerra a Gaza e la questione del riconoscimento al centro dei lavori dei delegati. Scrive ilsole24ore.com