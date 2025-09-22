Gaza al via la Conferenza Onu sulla soluzione a due Stati | Francia e Arabia Saudita presiedono l' assemblea

Netanyahu: "Combatteremo gli appelli per uno Stato palestinese". Gli Usa: "Il gesto degli alleati è puramente simbolico". In aumento l'attività aerea sulla Global Sumud Flotilla.

Gaza, sul tavolo c’è la soluzione dei due Stati: Usa e Israele boicottano la conferenza Onu

Gli Usa contro la conferenza Onu sulla Palestina: "Uno show" | Gaza, Trump: "Il cessate il fuoco è possibile"

Venezia 82, la conferenza stampa di “Mother”: per la regista del biopic su Madre Teresa «lei ora sarebbe a Gaza, ad aiutare gli ultimi»

Meloni non tiene una conferenza stampa da ben 260 giorni, eppure è a #DomenicaIn a parlare di pastarelle. Il servizio pubblico piegato al ridicolo: dalla premier, mai una parola sul massacro in corso a Gaza o sui temi importanti per il Paese, come il caro vita

Durante la conferenza stampa nello Studio Ovale, una giornalista ha chiesto a Trump cosa pensasse del rapporto dell'Onu che ha dichiarato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza

Gaza, al via assemblea Onu: sul tavolo riconoscimento Palestina. Flotilla: «Ci seguono droni non identificati; Guerra Israele - Hamas, le notizie del 22 settembre | Al via Assemblea Onu per il riconoscimento della Palestina. Bombardamenti all'alba su Gaza City; Gaza: Arabia Saudita e Francia presiedono oggi la conferenza dell'Onu sulla soluzione a due Stati.

