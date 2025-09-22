Gaza A14 e tangenziale di Bologna bloccate dai manifestanti pro Pal
Mentre la testa del corteo pro Pal di Bologna è uscita dalla tangenziale, un altro pezzo ha invaso la tangenziale e l'adiacente autostrada A14, su entrambe le carreggiate. Il traffico è completamente bloccato. In "100.000 ci siamo presi la tangenziale di Bologna", urlano al megafono. Molti manifestanti sono fermi, seduti, su tutte le corsie, sia dell'autostrada, sia della tangenziale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
IL SENSO DI TUTTO CIÒ? Bloccare la tangenziale di Roma “per Gaza”. Ma qualcuno spieghi a questi geni che la circonvallazione non passa né da Tel Aviv né da Rafah… E allora, a chi pensavano di fare davvero del male? Secondo voi questa è gente che v - facebook.com Vai su Facebook
