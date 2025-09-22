Genova, 22 set. (askanews) - Genova, 22 set. (askanews) - A Genova, nonostante le forti piogge di queste ore con l'allerta arancione che proseguirà fino alle 15, centinaia di persone stanno bloccando dalle 8 di questa mattina i varchi portuali di via Albertazzi e San Benigno nell'ambito dello sciopero generale nazionale per Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla proclamato da Usb. In piazza anche studenti e insegnanti con due cortei partiti verso le 9:30 da via Balbi e piazza Montano che raggiungeranno la zona di San Benigno per unirsi ai lavoratori e ai cittadini che stanno bloccando i varchi portuali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gaza, a Genova porto bloccato per sciopero Usb e migliaia ai cortei