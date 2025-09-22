Gaza a Genova porto bloccato per sciopero Usb e migliaia ai cortei
Genova, 22 set. (askanews) - Genova, 22 set. (askanews) - A Genova, nonostante le forti piogge di queste ore con l'allerta arancione che proseguirà fino alle 15, centinaia di persone stanno bloccando dalle 8 di questa mattina i varchi portuali di via Albertazzi e San Benigno nell'ambito dello sciopero generale nazionale per Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla proclamato da Usb. In piazza anche studenti e insegnanti con due cortei partiti verso le 9:30 da via Balbi e piazza Montano che raggiungeranno la zona di San Benigno per unirsi ai lavoratori e ai cittadini che stanno bloccando i varchi portuali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Genova per Gaza, 16 tonnellatedi cibo raccolte da Music for Peace e Calp. Punti di raccolta in città da ponente a levante | Video | Foto
Genova si fa sentire, migliaia di persone rompono il silenzio per Gaza in via Balleydier | Video
VIDEO | Gaza, oltre tremila persone a Genova per il presidio 'rumoroso'
La Liguria non resta in silenzio. Oggi le piazze della nostra regione si sono riempite di voci e di dignità per la mobilitazione nazionale lanciata dalla Cgil per fermare il massacro a Gaza e in contrapposizione a tutte le guerre in atto. Da Genova, La Spezia, - facebook.com Vai su Facebook
In 5 mila a #Genova per #Gaza e contro tutte le guerre: oggi corteo e sciopero generale #Cgil. Il comunicato: https://liguria.cgil.it/genova/notizie-cgil-genova/in-5-mila-a-genova-per-gaza-e-contro-tutte-le-guerre-oggi-corteo-e-sciopero-generale-cgil/… - X Vai su X
Gaza, a Genova porto bloccato per sciopero Usb e migliaia ai cortei; Sciopero per Gaza, manifestanti sui binari a Napoli: forti ritardi. Studenti in corteo nelle città - Aggiornamento del 22 Settembre delle ore 12:02; Sciopero per Gaza, ventimila a Venezia verso il porto: a Milano e Genova la pioggia non ferma i cortei di….
Sciopero per Gaza, ventimila a Venezia verso il porto: a Milano e Genova la pioggia non ferma i cortei di studenti e lavoratori - A Torino e Bologna studenti bloccano ingressi universitari: "Stop al genocidio" ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Sciopero per Gaza, blocco a varco Porto Genova - A Genova bloccato il varco portuale Albertazzi, dove è attesa una nave che dovrebbe portare a Israele dei container. Segnala rainews.it