Gatti Federcasse-Bcc | Festival economia civile per riflettere su democrazia partecipata
(Adnkronos) – "Sarà sicuramente un'edizione originale rispetto alle 6 precedenti, siamo infatti arrivati alla settima. Innanzitutto perchè ci soffermiamo sul tema della democrazia, dando un aggettivo per accompagnarla che è 'partecipata'. Sappiamo che la democrazia non è una condizione irreversibile, un conto è quella sulla carta un conto è quella sostanziale, come ci ricorda spesso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: gatti - federcasse
#inAscolto 2025: Non solo Banche Ieri a Trento, nella Sala inCooperazione, oltre 160 soci, amministratori e dipendenti delle Casse Rurali si sono incontrati per condividere idee e visioni sul futuro del credito cooperativo. Sergio Gatti, direttore generale di - facebook.com Vai su Facebook
Gatti (Federcasse-Bcc): Festival economia civile per riflettere su democrazia partecipata; Manovra, obiettivo Giorgetti taglio tasse. Salvini torna a ‘punzecchiare’ le banche; Becchetti: “Intelligenza relazionale al centro Festival nazionale dell’economia civile”.
Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse:: "Coraggio e fantasia in un mondo che cambia" - Sergio Gatti, consigliere di amministrazione in diverse società ed enti del Movimento cooperativo, sostiene che le Bcc hanno ancora un grande potenziale da esprimere. Secondo ilrestodelcarlino.it
Extraprofitti, Federcasse: "Escludere le Bcc dalla tassa" - Extraprofitti, Federcasse: "Escludere le Bcc dalla tassa" Audizione di Federcasse questo pomeriggio davanti alle Commissioni riunite Ambiente e Attività Produttive del Senato, nell’ambito dell’analisi ... Da affaritaliani.it