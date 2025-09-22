Gasparri ad Ancona | I pacifisti seminano violenza il centro moderato batta la sinistra
Ancona - Un incontro per fare il punto sul "Buongoverno di Forza Italia nelle Marche" e per lanciare, a pochi giorni dal voto, la candidatura di Manuela Caucci e Marco Battino. Questo il senso dell'appuntamento che si è tenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 settembre, al Caffè Giuliani, al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Con @forza_italia sul territorio. Ad #Ancona insieme all'amico sindaco Silvetti e i nostri candidati Caucci e Battino.
Regionali nelle Marche, duello a distanza Meloni-Schlein. La premier ad Ancona per sostenere Acquaroli, la leader del Pd a Pesaro per Ricci #ANSA
Gasparri, 'pace si chiede pacificamente, troppi in malafede'.
Gasparri, 'pace si chiede pacificamente, troppi in malafede' - "Come spesso accade, i pacifisti seminano violenza, incidenti qui e là, esponenti delle forze dell'ordine feriti, in alcune città del nord, a Milano e altrove, grande tension ... Riporta msn.com