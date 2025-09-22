L'attore era stato accusato in merito a quanto avvenuto durante una convention sul cinema dell'orrore organizzata nel 2022. Gary Busey, 81 anni, star del cinema action e thriller tra gli anni '80 e '90 è stato condannato a due anni di libertà vigilata a causa di un episodio avvenuto durante una convention horror del 2022 in New Jersey. La condanna è stata resa pubblica nell'udienza virtuale che si è svolta nella giornata di giovedì 18 dicembre, ponendo fine, dal punto di vista giudiziario, alla vicenda in corso da tre anni. La reazione alla condanna di Gary Busey In seguito alla decisione del tribunale, l'avvocato di Busey, Blair Zwillman, ha dichiarato: "Il signor Busey è lieto che il caso . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Gary Busey, star di Point Break, condannato a 2 anni di libertà vigilata per molestie sessuali