Garvan Acoustic | mix di suono e design
LA CERAMICA SPOSA la musica e nella sua “patria“, a Faenza, nascono diffusori acustici che arredano e diventano oggetti di design, con scocca in ceramica, trasformando la passione per il suono in un’azienda di nicchia in grado di “arredare“ le cabine di uno yacht Ferretti, gli stand della Ducati, hotel 5 stelle nel mondo e tantissime abitazioni private ma anche dare suono agli after show per Zucchero Fornaciari, Vasco Rossi e Luciano Ligabue organizzati da Free Event. Una parabola straordinaria quella della Garvan Acoustic di Faenza (Ravenna) una piccola impresa che presidia una nicchia di grande interesse in maniera assolutamente innovativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
