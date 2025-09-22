Garlasco il mistero del foro rotondo sul volto di Chiara
A distanza di quasi due decenni, la vicenda del delitto di Garlasco torna al centro delle cronache giudiziarie italiane. Quella che sembrava una pagina chiusa con la condanna definitiva a 16 anni di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi, oggi si arricchisce di nuovi e inquietanti elementi. Le domande degli inquirenti non si fermano alla ricostruzione già consolidata: si cerca di capire se Stasi fosse davvero presente nella casa della fidanzata nel momento in cui venne uccisa. Leggi anche: “Sa tutto”. Delitto Garlasco, il video bomba di Giletti Un interrogativo che apre scenari imprevisti e che rimette in discussione certezze apparentemente granitiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Garlasco, il mistero del dna sulle unghie di Chiara Poggi: due profili, un assassino e una verità che ancora sfugge
Garlasco, il mistero dei due teli da mare spariti dopo il delitto. "Li ha usati l'assassino per pulire il sangue?"
Il lato oscuro del caso Garlasco: il mistero dei suicidi dopo l'omicidio di Chiara Poggi
Garlasco, il mistero del foro rotondo sul volto di Chiara.
Garlasco, il foro rotondo sul volto di Chiara Poggi: dubbi sulla presenza di Stasi sulla scena del crimine - Il caso Garlasco continua a generare interrogativi e tensioni, anche a oltre diciotto anni dal delitto che vide vittima Chiara Poggi, una giovane donna trovata senza vita nella sua abitazione. Si legge su tag24.it
Delitto di Garlasco: la verità sul “foro rotondo” sul volto di Chiara Poggi - Nuovi dubbi e incertezze legati al delitto di Garlasco: cosa filtra sul "foro rotondo" sul volto di Chiara Poggi dopo l'ultima perizia. Lo riporta newsmondo.it