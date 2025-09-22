A distanza di quasi due decenni, la vicenda del delitto di Garlasco torna al centro delle cronache giudiziarie italiane. Quella che sembrava una pagina chiusa con la condanna definitiva a 16 anni di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi, oggi si arricchisce di nuovi e inquietanti elementi. Le domande degli inquirenti non si fermano alla ricostruzione già consolidata: si cerca di capire se Stasi fosse davvero presente nella casa della fidanzata nel momento in cui venne uccisa. Leggi anche: “Sa tutto”. Delitto Garlasco, il video bomba di Giletti Un interrogativo che apre scenari imprevisti e che rimette in discussione certezze apparentemente granitiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, il mistero del foro rotondo sul volto di Chiara