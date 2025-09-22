Garibaldi salpa verso l’Indonesia Roma vende la sua storica portaerei

La storica portaerei italiana Garibaldi sta per concludere il suo servizio nella Marina militare e, secondo le ultime notizie, potrebbe presto avere una seconda vita sotto la bandiera indonesiana. Dopo quarant’anni di onorato servizio, l’unità è pronta a lasciare l’Italia, segnando una tappa significativa nella storia navale nazionale. L’operazione, se confermata, rappresenterebbe il primo acquisto di una portaerei da parte dell’Indonesia, Paese che mira a rafforzare le proprie capacità navali. La storica portaerei italiana si trasforma per la Marina indonesiana La Garibaldi, varata nel 1983 e entrata in servizio nel 1985, è lunga 180 metri con un ponte di volo di 30 metri e può ospitare un centinaio di mezzi aerei, tra elicotteri e velivoli a decollo verticale. 🔗 Leggi su Formiche.net

