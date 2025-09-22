Garbo | Il problema è che non c’è il centravanti vedremo cosa si inventerà Allegri

Pianetamilan.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniele Garbo a 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio, ha parlato del Milan di Allegri e delle possibilità di Scudetto della squadra. Ecco le sue parole sui rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

garbo il problema 232 che non c8217232 il centravanti vedremo cosa si inventer224 allegri

© Pianetamilan.it - Garbo: “Il problema è che non c’è il centravanti, vedremo cosa si inventerà Allegri”

In questa notizia si parla di: garbo - problema

Cerca Video su questo argomento: Garbo Problema 232 C8217232