Gambero Rosso è campana la migliore pizzeria d’Italia

Anteprima24.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Sono ‘Pepe in grani’ di Franco Pepe a Caiazzo, in provincia di Caserta e ‘I Tigli’ di Simone Padoan a San Bonifacio, in provincia di Verona, le migliori pizzerie d’Italia: raggiungono quota 97100 nella classifica della 13ma edizione della guida ‘Pizzerie d’Italia 2026’ del Gambero Rosso, presentata oggi alla Mostra d’oltremare Napoli.         I due locali si aggiudicano il primo posto nella categoria ‘Tre Spicchi’ (pizzerie al piatto), davanti a Sasà Martucci – I Masanielli, sempre a Caserta, e Confine a Milano, a quota 96. Nel complesso, aumentano le pizzerie che hanno conquistato i Tre Spicchi, passando a 100 premiati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

