Gambero Rosso è campana la migliore pizzeria d’Italia
Tempo di lettura: 2 minuti Sono ‘Pepe in grani’ di Franco Pepe a Caiazzo, in provincia di Caserta e ‘I Tigli’ di Simone Padoan a San Bonifacio, in provincia di Verona, le migliori pizzerie d’Italia: raggiungono quota 97100 nella classifica della 13ma edizione della guida ‘Pizzerie d’Italia 2026’ del Gambero Rosso, presentata oggi alla Mostra d’oltremare Napoli. I due locali si aggiudicano il primo posto nella categoria ‘Tre Spicchi’ (pizzerie al piatto), davanti a Sasà Martucci – I Masanielli, sempre a Caserta, e Confine a Milano, a quota 96. Nel complesso, aumentano le pizzerie che hanno conquistato i Tre Spicchi, passando a 100 premiati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: gambero - rosso
Ecco tutto quello che Report non ha detto. La replica del Gambero Rosso
Street Food Village by Gambero Rosso: il grande spettacolo del cibo di strada arriva a Parco Schuster
Totost è il campione regionale nella guida Street Food 2026 di Gambero Rosso
Tra bollicine, bianchi e rossi, ecco i vini che - nelle varie denominazioni - che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso - facebook.com Vai su Facebook
"Avrei voluto fare l'oste in una piccola trattoria". La confessione dello scrittore Marco Malvaldi - Gambero Rosso https://gamberorosso.it/notizie/attualita/marco-malvaldi-oste-trattoria/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=17 - X Vai su X
Gambero Rosso – I Tre Bicchieri 2025 della Campania; Gambero Rosso, le migliori pizzerie al taglio d’Italia del 2023 regione per regione.