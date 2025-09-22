Gambero Rosso 11 pizzerie toscane premiate con i Tre spicchi

Firenze, 22 settembre 2025 – Arriva in libreria la tredicesima edizione della guida Pizzerie d’Italia 2026 del Gambero Rosso, con una selezione di 816 locali, di cui ben 134 nuovi ingressi. Nelle 564 pagine, si raccontano le migliori pizzerie che riflettono il territorio. Un’attenzione speciale anche ai premi assegnati: cento i Tre Spicchi e diciotto le Tre Rotelle, il massimo riconoscimento rispettivamente per le pizzerie “al piatto” e per quelle “al taglio” o da asporto. Dei cento vincitori del Tre Spicchi, con valutazioni superiori a 90 punti su 100, figurano ben undici pizzerie della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

