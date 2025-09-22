Galimberti Auto l' udienza per lo stato passivo della concessionaria di Verano Brianza
Verano Brianza (Monza), 22 Settembre 2025 - Mercoledì si apre l'udienza per l'esame dello stato passivo per la liquidazione giudiziale della Galimberti auto, un'altra concessionaria in Brianza finita nel mirino della Procura di Monza e alla ribalta di Striscia la Notizia per vetture non consegnate ai clienti. A dichiararla il Tribunale di Monza presieduto dalla giudice Caterina Giovanetti. Il buco ammonterebbe ad oltre 1,7 milioni di euro. Una sessantina i creditori tra cui non solo gli acquirenti di auto pagate ma mai ricevute, ma anche banche, finanziarie, Inps, Inail, Ufficio delle Entrate e il Comune di Verano per il mancato versamento della Tari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
