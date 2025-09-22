Galaxy S26 Ultra | Samsung vuole superare l’iPhone 17 con un display super avanzato
Samsung vuole rendere i display dei Galaxy S26 Ultra molto più avanzati di quanto farà Apple nel breve termine. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Samsung Galaxy S26 Ultra: confermato l’arrivo del chip Exynos 2600, produzione imminente - Le indiscrezioni sulla prossima serie Galaxy S26 continuano a moltiplicarsi, e questa volta i riflettori sono puntati sul modello di punta, il Galaxy S26 Ultra. Scrive tecnoandroid.it
Samsung Galaxy S26 Ultra, qualità del display senza compromessi | Rumor - Il colosso sudcoreano implementerà sia un materiale OLED di nuova generazione sia la tecnologia antiriflesso COE. Come scrive msn.com