Gabriella Gibertini confermata alla guida di Assohotel Confesercenti Modena

Modenatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta nei giorni scorsi l'Assemblea Elettiva di Assohotel, presso la sede di Confesercenti Modena, che ha riconfermato all'unanimità Gabriella Gibertini alla guida di Assohotel Confesercenti Modena.L'assemblea si è aperta con i saluti della Direttrice Provinciale Marvj Rosselli, che ha. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

