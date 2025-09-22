Gabbia decide il primo derby della stagione | è passato un anno da quel gol

All'interno di una stagione negativa come quella scorsa, uno dei ricordi più belli resterà il gol di Gabbia nel derby. È già passato un anno da quel gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gabbia decide il primo derby della stagione: è passato un anno da quel gol

Inter-Milan 0-3, risultato e highlights della partita di Coppa Italia: doppietta di Jovic e gol di Reijnders; Inter-Milan 1-2, gol e highlights: la decide Gabbia nel finale; Inter-Milan 1-2: Gabbia decide il derby, rossoneri fuori dalla crisi.