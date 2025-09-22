Futuro del Ferrari | scontro politico sulla classificazione dell’ospedale

Lecceprima.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CASARANO – Il futuro del “Ferrari” di Casarano al centro del dibattito politico di questi giorni. Il presidente della Regione Puglia in carica, Michele Emiliano, ha annunciato la volontà di potenziare la struttura ospedaliera salentina, generando subito le reazioni piccate del centrodestra che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: futuro - ferrari

Ferrari, è ora di voltare pagina e pensare al futuro. La rivoluzione e il nuovo ruolo di Hamilton

Ferrari, per Vigna il futuro di Vasseur non è una priorità. Turrini: “Inquietante, non funziona così”

F1: Christian Horner licenziato dalla Red Bull! Ferrari alla finestra per il futuro?

Futuro del “Ferrari”: scontro politico sulla classificazione dell’ospedale; Piero Ferrari e l’esclusione dalla F1 che brucia: “Papà e Gilles amavano Imola”; Domenicali, Ceo del Circus: Non finisce qui. Idea per il 2027.

Renato Boraso verso il patteggiamento: è scontro politico. Brugnaro difeso da Speranzon - Nel giorno dell'accordo per il possibile patteggiamento dell'ex assessore Renato Boraso (ne riferiamo nel fascicolo nazionale a pagina 9), si accende lo scontro politico sul futuro della ... ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Futuro Ferrari Scontro Politico