Future4Cities Si muove la città | un festival per parlare del futuro dei trasporti a Firenze
Firenze, 22 settembre 2025 – In occasione della Settimana Europea della Mobilità 2025, il festival diffuso di Future4Cities è arrivato a Firenze per quattro giorni di appuntamenti. Dal 17 al 22 settembre, la città ha ospitato numerosi eventi con la partecipazione di chi oggi sta costruendo il futuro degli spostamenti. Proposto dalla community online di Will Media e dall’agenzia di city making FROM, Future4Cities è un progetto ideato con l’obiettivo di unire idee, persone e organizzazioni per trasportare le città italiane verso il futuro. L’alta adesione a questa terza edizione ha dimostrato la crescente voglia di ripensare gli spazi urbani, con oltre 200 progetti candidati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
