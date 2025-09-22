Furti in abitazione a Milano e hinterland | arrestata la banda dei tre specialisti

Milano, 22 settembre 2025 – La Polizia di Stato, all’esito di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano - VII Dipartimento, ha fermato tre uomini, di età compresa tra i 22 ed i 46 anni, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione commessi tra luglio e agosto 2025 nell’area metropolitana di Milano. Furti in villa a Milano e in Brianza, 12 colpi in due settimane: presa la squadra di specialisti L’indagine. L’indagine è partita dopo un tentativo di furto, poi trasformatosi in rapina, commesso il 13 luglio a Milano. Grazie all’analisi delle immagini di telecamere di videosorveglianza e a mirate attività investigative da parte degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano, il gruppo è stato collegato a alla commissione di almeno 12 episodi simili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furti in abitazione a Milano e hinterland: arrestata la banda dei tre specialisti

