Furti al supermercato intervengo i carabinieri
Nella giornata di domenica 21 settembre i carabinieri piacentini sono intervenuti in tre distinti episodi legati a furti e tentati furti ai danni di supermercati tra Fiorenzuola d’Arda e Castel San Giovanni. Gli interventi, avvenuti a poche ore di distanza, hanno consentito di interrompere. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: furti - supermercato
Furti nei negozi e al supermercato, tre denunce
Furti di portafogli nel supermercato, decisive le telecamere di sicurezza: denunciate quattro donne
Due furti in un giorno nello stesso supermercato: due denunce
TRIS Siracusa. . Tenta furto in supermercato e aggredisce i dipendenti: arrestata 53enne per rapina impropria e resistenza. La refurtiva, del valore di alcune centinaia di euro, è risultata danneggiata e invendibile - facebook.com Vai su Facebook
Furti al supermercato, intervengo i carabinieri; Crema, tre persone arrestate per furti grazie a intervento coordinato dei Carabinieri; Furto al supermercato, arrestata dopo aver rubato una borsa.
Si presentano in otto per rubare al supermercato a Castello, i carabinieri li mettono in fuga - Si sono resi necessari tre interventi dei carabinieri nella giornata di domenica 21 settembre. Secondo piacenzasera.it
Afragola, furto al supermercato: 28enne arrestata dai Carabinieri - La donna aveva nascosto prodotti nei sacchetti e persino sotto il body. Da agro24.it