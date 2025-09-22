Furti a Milano | presa banda di Garbagnate e Saronno

La Polizia di Stato, al termine di un’indagine complessa condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano – VII Dipartimento, ha fermato tre uomini, di età compresa tra 22 e 46 anni, accusati di aver commesso diversi furti in abitazione tra luglio e agosto 2025 nell’area metropolitana milanese. Furti nelle case a Milano, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: furti - milano

Milano, furti e rapine in negozi e gioiellerie: arrestata una 60enne

Milano, furti in gioiellerie con la "tecnica del foulard": arrestata una 60enne

Donna arrestata per furti in 3 gioiellerie di Milano e Pavia: 130mila euro di bottino

? Furti in abitazione a Milano e hinterland: arrestata la banda dei tre specialisti http://dlvr.it/TND1CL #FurtiMilano #Sicurezza #Polizia #Criminalità #Milano - X Vai su X

Furti durante un concerto a Milano, denunciato un 20enne - https://www.ilmetropolitano.it/2025/09/16/furti-durante-un-concerto-a-milano-denunciato-un-20enne/ #ilmetropolitano - facebook.com Vai su Facebook

Furti in abitazione a Milano e hinterland: arrestata la banda dei tre specialisti; Como, dieci colpi in un solo mese: presa la banda dei topi d'appartamento. Il covo in una casa vacanze; Presa nel Milanese banda albanese di ladri d’appartamento: 33 i colpi messi a segno.

Furti a Milano: presa banda di Garbagnate e Saronno - La Polizia di Stato, al termine di un’indagine complessa condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano – VII Dipartimento, ha ... Secondo ilnotiziario.net

Milano: bloccata la banda dei furti in casa - I poliziotti della Squadra mobile di Milano hanno fermato tre uomini, di età compresa tra i 22 e i 46 anni, per numerosi furti in abitazione commessi tra il mese di luglio e quello di agosto 2025 nell ... Da poliziadistato.it