Furia omofoba dopo un bacio ragazze aggredite e insultate L’ira della sindaca | Fatto intollerabile

Modena, 22 settebre 2025 –  Un bacio, un momento di dolcezza ha scatenato la ‘furiaomofoba sabato sera alla Festa del Lambrusco di Sorbara di Bomporto. Infatti, nell'area spettacoli, alcune ragazze sono state vittime di un'aggressione omofoba e sessista da parte di un gruppo di persone adulte, tutti uomini che hanno insultato due ragazze per essersi baciate e per avere espresso idee antifasciste. Non solo: una di queste persone avrebbe colpito una delle giovani partecipanti con un pugno sul volto. Ieri sera le ragazze sono tornate sul palco per lanciare un messaggio contro l’omofobia e ogni forma di discriminazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

