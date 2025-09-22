Furbetti della patente polizia in borghese tra i candidati degli esami

La polizia di Stato ha denunciato a piede libero sei cittadini stranieri, che cercavano di superare l’esame per il conseguimento della patente di guida, sfruttando, grazie a sofisticati congegni elettronici, i suggerimenti dei complici.Era da tempo che gli agenti della squadra di polizia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: furbetti - patente

I furbetti che all'esame teorico della patente utilizzano l'auricolare, ma vengono beccati

Sulla corsia d'emergenza in tangenziale per saltare la coda: ritiro della patente per due furbetti

Incastrati i furbetti della patente. Ricercato usa la foto del cugino. E un autista finge di averla persa

Circolare anti-furbetti maggiorenni all'Istituto Guglielmo Marconi di Penne. La dirigente Angela Pizzi (nella foto) ha introdotto disposizioni che vincolano anche gli studenti maggiorenni alla firma o alla presenza dei genitori per giustificare assenze e ritardi #scu - facebook.com Vai su Facebook

Patente, scoperto ingegnoso sistema per imbrogliare agli esami; Copiare allo scritto della patente, ancora due furbetti scoperti a Verona: come funziona il fenomeno e chi c'è dietro; Agenti, anche, in borghese per controllare il territorio: la polizia locale stana diversi furbetti.

Polizia Locale, stretta su degrado e illegalità: tre interventi in poche ore con l'impiego di agenti in borghese - è stato colto mentre svolgeva l'attività abusiva di parcheggiatore. Scrive cronacacomune.it

Sei mesi di polizia locale. Rifiuti, boom di furbetti. In centro storico 156 multe - Le attenzioni sono rivolte principalmente a viabilità, tutela ambientale e prossimità alle zone più vulnerabili. Si legge su ilrestodelcarlino.it