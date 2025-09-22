Funerali di Charlie Kirk Trump | È martire per la libertà La moglie | Perdono l’assassino

Decine di migliaia di persone allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, per i funerali di Charlie Kirk, l’attivista statunitense di destra ucciso nello Utah lo scorso 10 settembre. Presente anche il presidente americano Donald Trump, che ha definito Kirk un “martire per la libertà”. Mentre Erika Kirk, moglie dell’influencer e nuovo capo della sua associazione Turning Point, nel suo discorso ha detto di perdonare l’assassino del marito. Donald Trump e Erika Kirk ai funerali di Charlie Kirk in Arizona (Foto AP) Trump: “Kirk martire per la libertà, nessuno lo dimenticherà”. “ Charlie Kirk ora è un martire per la libertà dell’America”, ha detto il presidente americano Donald Trump nel suo discorso alle esequie dell’attivista. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Funerali di Charlie Kirk, Trump: “È martire per la libertà”. La moglie: “Perdono l’assassino”

In questa notizia si parla di: funerali - charlie

Charlie Kirk, il killer è in fuga: Trump sente la moglie della vittima e annuncia presenza ai funerali

Ai funerali di Charlie Kirk ci sarà anche Trump, Vance conduce il podcast del 31enne: “Faremo crescere sua voce”

Un uomo armato è stato arrestato allo stadio dove si terranno i funerali di Charlie Kirk. Il fermo alla vigilia, allerta massima sulla sicurezza

Charlie Kirk, in 200mila per i funerali in Arizona | Trump: "Un gigante ucciso da un mostro" | La vedova: "Perdono il killer" #charliekirk #funerali #22settembre #kirk #trump https://tgcom24.mediaset.it/mondo/charlie-kirk-funerali-trump_103814380-202502k.shtm - X Vai su X

la Repubblica. . “Il nostro Salvatore disse sulla croce: 'Padre perdonali, non sanno quello che fanno'. Io perdono quell’uomo”, così Erika Kirk, moglie di Charlie, in lacrime durante il suo intervento ai funerali dell'attivista in Arizona. - facebook.com Vai su Facebook

Funerali di Charlie Kirk, Trump: “È martire per la libertà”. La moglie: “Perdono l’assassino”; Duecentomila ai funerali di Kirk. La vedova: Perdono il giovane che gli ha tolto la vita - Trump: Kirk voleva il meglio per i suoi oppositori, io li odio; Kirk, funerali show allo stadio in Arizona | Trump: Charlie era un gigante ucciso da un mostro | Vance: Eroe dell'America e martire della fede | La vedova: Perdono il killer.

Charlie Kirk, i funerali. Trump: «L'assassino è un mostro». La vedova Erika in lacrime: «Perdono il killer» - Donald Trump è salito sul palco del State Farm Stadium di Glendale per ultimo, sulle note di God Bless the Usa cantata dal vivo da Lee Greenwood e accolto dalla folla che urlava ... ilgazzettino.it scrive

Charlie Kirk, i funerali. Trump: «L'assassino è un mostro». La vedova Erika in lacrime: «Perdono il killer, non si risponde all'odio con l'odio» - Migliaia di persone sono attese ai funerali di Charlie Kirk fra imponenti misure di sicurezza. Scrive ilmattino.it