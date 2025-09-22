Funerali di Charlie Kirk presenti 200mila persone Trump | Eroe e martire della libertà
Il presidente americano ha parlato per oltre 40 minuti, accompagnato da cori che intonavano "Usa, Usa!" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: funerali - charlie
Charlie Kirk, il killer è in fuga: Trump sente la moglie della vittima e annuncia presenza ai funerali
Ai funerali di Charlie Kirk ci sarà anche Trump, Vance conduce il podcast del 31enne: “Faremo crescere sua voce”
Un uomo armato è stato arrestato allo stadio dove si terranno i funerali di Charlie Kirk. Il fermo alla vigilia, allerta massima sulla sicurezza
Charlie Kirk, in 200mila per i funerali in Arizona | Trump: "Un gigante ucciso da un mostro" | La vedova: "Perdono il killer" #charliekirk #funerali #22settembre #kirk #trump https://tgcom24.mediaset.it/mondo/charlie-kirk-funerali-trump_103814380-202502k.shtm - X Vai su X
la Repubblica. . “Il nostro Salvatore disse sulla croce: 'Padre perdonali, non sanno quello che fanno'. Io perdono quell’uomo”, così Erika Kirk, moglie di Charlie, in lacrime durante il suo intervento ai funerali dell'attivista in Arizona. - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 200.000 ai funerali di Charlie Kirk, presenti i leader del popolo Maga, Trump accolto al grido Usa, Usa; Funerali Kirk, in 200mila a Phoenix. Trump: «Un eroe, gli darò medaglia civile»; Duecentomila ai funerali di Kirk. La vedova: Perdono il giovane che gli ha tolto la vita - Trump: Kirk voleva il meglio per i suoi oppositori, io li odio.
Ai funerali di Charlie Kirk Trump fa un comizio politico, la vedova Erika: “Perdono l’assassino” - In uno stadio pieno, a Glendale, in Arizona, i funerali dell'attivista di estrema destra Charlie Kirk sono stati un evento religioso e politico ... Secondo fanpage.it
Charlie Kirk, i funerali. Trump: «L'assassino è un mostro». La vedova Erika in lacrime: «Perdono il killer, non si risponde all'odio con l'odio» - Migliaia di persone sono attese ai funerali di Charlie Kirk fra imponenti misure di sicurezza. Lo riporta leggo.it