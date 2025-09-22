Funerali di Charlie Kirk presenti 200mila persone Trump | Eroe e martire della libertà

🔊 Ascolta la notizia

Il presidente americano ha parlato per oltre 40 minuti, accompagnato da cori che intonavano "Usa, Usa!" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Oltre 200.000 ai funerali di Charlie Kirk, presenti i leader del popolo Maga, Trump accolto al grido Usa, Usa; Funerali Kirk, in 200mila a Phoenix. Trump: «Un eroe, gli darò medaglia civile»; Duecentomila ai funerali di Kirk. La vedova: Perdono il giovane che gli ha tolto la vita - Trump: Kirk voleva il meglio per i suoi oppositori, io li odio.

funerali charlie kirk presentiAi funerali di Charlie Kirk Trump fa un comizio politico, la vedova Erika: “Perdono l’assassino” - In uno stadio pieno, a Glendale, in Arizona, i funerali dell'attivista di estrema destra Charlie Kirk sono stati un evento religioso e politico ... Secondo fanpage.it

funerali charlie kirk presentiCharlie Kirk, i funerali. Trump: «L'assassino è un mostro». La vedova Erika in lacrime: «Perdono il killer, non si risponde all'odio con l'odio» - Migliaia di persone sono attese ai funerali di Charlie Kirk fra imponenti misure di sicurezza. Lo riporta leggo.it

