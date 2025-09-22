Un’arena da football trasformata in una cattedrale a cielo aperto. File interminabili dall’alba, bandiere americane che sventolano, canti cristiani e un unico codice d’abbigliamento richiesto: rosso, bianco e blu. L’addio a Charlie Kirk, l’influente fondatore di Turning Point USA ucciso a 31 anni il 10 settembre, non è stato un semplice funerale, ma un’imponente manifestazione di forza politica, un rito collettivo che ha radunato oltre 200.000 persone da tutta l’America. La cerimonia, blindata da misure di sicurezza degne di un Super Bowl, si è aperta con le note struggenti di “Amazing Grace ” suonata con la cornamusa, mentre sugli schermi scorreva un video degli ultimi, felici momenti di Kirk, sorridente tra la folla poco prima del colpo fatale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Funerali di Charlie Kirk, la vedova Erika: "Perdono l'omicida, la risposta all'odio non è altro odio". Trump: "Ucciso da un mostro, per lui condanna a morte"