Funerali Charlie Kirk Trump | Un martire per la libertà

“Charlie Kirk ora è un martire per la libertà dell’America”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel suo discorso in Arizona ai funerali dell’attivista, ucciso a un evento pubblico il 10 settembre scorso. “So di parlare a nome di tutti i presenti qui oggi quando dico che nessuno di noi dimenticherà mai Charlie – ha aggiunto – E nemmeno la storia lo dimenticherà”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Funerali Charlie Kirk, Trump: “Un martire per la libertà”

