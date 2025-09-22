Funerale di Charlie Kirk in mostra il potere del martirio La vedova | Perdono chi gli ha tolto la vita

Le esequie di Charlie Kirk hanno avuto un carattere esplicitamente religioso, lo si è mostrato come un potente sostenitore del cristianesimo più da morto che da vivo. L'abbraccio fra Trump e la moglie dell'attivista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Funerale di Charlie Kirk, in mostra «il potere del martirio» . La vedova: «Perdono chi gli ha tolto la vita»

"Charlie non odiava i suoi avversari… È quello su cui io e lui non andavamo d'accordo. Io odio i miei avversari e non voglio il meglio per loro, mi spiace". Così il Presidente Donald Trump al funerale di #CharlieKirk .

Il popolo di Charlie Kirk: "Siamo qui per Gesù e l'America". Il dolore dei partecipanti al funerale dell'attivista conservatore ucciso il 10 settembre: '"Abbiamo perso il prossimo presidente".

Charlie Kirk, i funerali. Trump: «L'assassino è un mostro». La vedova Erika in lacrime: «Perdono il killer» - Donald Trump è salito sul palco del State Farm Stadium di Glendale per ultimo, sulle note di God Bless the Usa cantata dal vivo da Lee Greenwood e accolto dalla folla che urlava ...