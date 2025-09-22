Fumo invade A14 chiuso il tratto tra Cerignola Est e Candela | si registra 1 km di coda

Sulla A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Cerignola ovest e Candela, verso Napoli, è stata disposta la chiusura del tratto a causa del fumo proveniente da un incendio fuori le competenze autostradali. Attualmente sul luogo dell'evento si registra 1 km di coda e sono intervenuti i Vigili. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

