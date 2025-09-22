Fumarola Cisl | Sciopero? Per condannare guerre a Gaza e in Ucraina abbiamo scelto un' altra strada
"Abbiamo scelto di non incendiare ma di costruire. Abbiamo fortemente criticato e condannato quello che sta succedendo a Gaza, ma ricordo anche quello che sta succedendo in Ucraina, e abbiamo scelto di promuovere una raccolta fondi, che è già attiva, per portare delle risposte concrete a quelle persone che soffrono e che, purtroppo, ho la sensazione debbano soffrire ancora tanto perché non si intravede uno spiraglio di pace che sia una pace giusta. Dobbiamo poter affrontare questa crisi portando il piu possibile aiuti ". E' questo il commento della segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola riguardo allo sciopero generale proclamato oggi dai sindacati di base per chiedere la fine delle ostilità nella Striscia di Gaza e sostenere la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
