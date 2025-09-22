Fuggono all’alt della polizia e si schiantano alla guida un nordafricano senza patente

Il conducente si è rifiutato di fare l'alcoltest e gli agenti hanno scoperto che stava guidando senza patente perché mai conseguita. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Fuggono all’alt della polizia e si schiantano, alla guida un nordafricano senza patente

Milano, fuggono all’alt e speronano l’auto della Polizia locale: bloccati con lo spray urticante - Milano, 31 agosto 2025 – Due cittadini marocchini di 27 e 35 anni sono stati arrestati questa notte dalla Polizia locale di Milano con l'accusa di resistenza e lesioni. Lo riporta ilgiorno.it

Miano, fugge alla vista della Polizia: arrestato 21enne dopo un inseguimento - Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato arrestato un 21enne napoletano per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad ... Segnala ilmattino.it