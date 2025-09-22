Frontale tra auto Due i feriti grave un 18enne
Schianto nella notte a Quattro Castella: due veicoli si sono scontrati frontalmente, ad avere la peggio è stato un 18enne alla guida di una delle due auto. Il giovane è stato portato in codice 3 all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio, le sue condizioni a ieri risultavano gravi. Sulla dinamica indagano i carabinieri, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 di ieri notte. I carabinieri della stazione di Quattro Castella sono intervenuti in via Turati, nella frazione di Puianello, per i rilievi di un incidente stradale con collisione frontale. Secondo i primi accertamenti, i veicoli coinvolti sarebbero in tutto tre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: frontale - auto
Rita Pioli muore nell’incidente frontale in auto
Terribile incidente frontale tra due auto a Modena: muore una donna di 32 anni
Schianto frontale tra due auto: Michael perde la vita a soli 29 anni
+++ Incidente mortale sulla strada per Aglientu +++ Sulla provinciale scontro frontale tra due auto - facebook.com Vai su Facebook
#incidente frontale tra due auto sulla Regionale 14: quattro feriti, uno è grave - X Vai su X
Scontro frontale fra due auto in via del Santuario: ferite due persone; Scontro frontale fra auto, 4 feriti in ospedale: paura per 2 bambini; Scontro frontale tra due auto nella notte a Montecavolo: due feriti.
Notte di sirene sulla provinciale 120: scontro frontale, due giovani feriti - È successo in piena notte, quando la strada si fa silenzio e i fari disegnano la provincia: un frontale sulla provinciale 120, a Riva presso Chieri, ha interrotto la quiete di domenica 21 settembre. Come scrive giornalelavoce.it
Scontro frontale fra auto, 4 feriti in ospedale: paura per 2 bambini - L’uomo a bordo della Range Rover aveva con sé i nipotini di 6 e 10 anni ... Segnala msn.com