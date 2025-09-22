Schianto nella notte a Quattro Castella: due veicoli si sono scontrati frontalmente, ad avere la peggio è stato un 18enne alla guida di una delle due auto. Il giovane è stato portato in codice 3 all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio, le sue condizioni a ieri risultavano gravi. Sulla dinamica indagano i carabinieri, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 di ieri notte. I carabinieri della stazione di Quattro Castella sono intervenuti in via Turati, nella frazione di Puianello, per i rilievi di un incidente stradale con collisione frontale. Secondo i primi accertamenti, i veicoli coinvolti sarebbero in tutto tre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Frontale tra auto. Due i feriti, grave un 18enne