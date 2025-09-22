Frode fiscale con fatture false | la Cassazione conferma due condanne
La Suprema Corte di Cassazione ha messo la parola fine al processo per frode fiscale che ha visto coinvolti Antonio Della Gatta, 45 anni, di Aversa, e Giuseppe Maisto, 51 anni, di Caserta. I giudici hanno dichiarato inammissibili i ricorsi e reso definitive le condanne inflitte nei gradi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: frode - fiscale
Carlo Ancelotti condannato per frode fiscale in Spagna: un’ombra sul nuovo ct del Brasile
Frode fiscale: sequestrati 97 milioni a società immobiliare di Casoria
Frode fiscale sulle auto di lusso la Finanza spezza il “giro”: due arresti, 3,5 milioni sequestrati
La @GDF di #Foggia scopre a Cerignola una frode fiscale da 11milioni di euro sull'importazione di auto che coinvolge anche la #Basilicata : 7 misure cautelari e 21 indagati. - facebook.com Vai su Facebook
Frode fiscale, sequestrati 5 milioni di euro a società di #Avellino - X Vai su X
Frode fiscale con fatture false: la Cassazione conferma due condanne; Fatture false per 100 milioni di euro: blitz nelle case di 3 imprenditori bresciani; Maxi frode da oltre 100 milioni tra Mantova e Brescia: smantellato sistema di false fatture e riciclaggio.
Frode fiscale a Desenzano del Garda: scoperta rete di fatture false - Scoperta a Desenzano del Garda una rete di frode fiscale con fatture false per oltre 100 milioni di euro in operazioni illecite. Da gardanotizie.it
Frode fiscale nel Basso Garda: scoperte fatture false da 100 milioni - Un'indagine nel Basso Garda ha svelato una frode fiscale da 100 milioni tramite fatture false, coinvolgendo imprenditori locali. Riporta gardanotizie.it